В Москве за сутки скончались 25 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в столице скончались 25 пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По информации оперштаба, у данных пациентов была диагностирована «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирус.

В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа, в столице за все время умерли уже 4 168 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 560 тыс. человек.

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