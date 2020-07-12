В Москве за сутки скончались 25 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в столице скончались 25 пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
По информации оперштаба, у данных пациентов была диагностирована «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирус.
В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа, в столице за все время умерли уже 4 168 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 560 тыс. человек.
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