В общежитии университета в Киеве выявили вспышку COVID-19

Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской Госпотребслужбы.

Коронавирус нового типа выявлен у пяти человек, проживающих в общежитии, указано в сообщении. При этом двое заболевших госпитализированы, где находятся остальные трое на данный момент неизвестно.

На территории общежития установлены 13 человек, которые контактировали с заболевшими, все они находятся в самоизоляции.

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