В Санкт-Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку

Прапорщик полиции Евгений Беляков в Петербурге поймал на руки 80-летнюю женщину, когда она выпала из окна второго этажа, пишет «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел около 19.00 на проспекте Просвещения. Местные жители сообщили, что в окне многоквартирного дома стоит пожилая женщина.

Прибывшая полиция пыталась уговорить пенсионерку вернуться в квартиру, но она выпала наружу. Беляков успел поймать женщину на руки, однако получил травмы и был госпитализирован.

Прибывшие на место медики диагностировали у полицейского травмы плеч, суставов ног и мышц спины. Пенсионерка также получила ушибы и была доставлена в больницу.

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