В Африке коронавирусом заразились более 540 тысяч человек

Региональное представительство ВОЗ в Африке заявило, что коронавирусом на континенте заразились более 540 тыс. человек, сообщает ТАСС.

По информации медиков, за сутки число заболевших выросло более чем на 20 тыс. человек, а количество погибших увеличилось на 475 — до 12 434.

В настоящее время наибольшее число инфицированных обнаружено в ЮАР — 238 399 человек, на втором месте находится Египет — 79 254 пациента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных превысило 12 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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