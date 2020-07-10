Двух начальников нижегородской ФСИН задержали за превышение полномочий

В Нижегородской области задержали замначальника ГУ ФСИН Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, Вахонин и Сычев потребовали от подчиненных отдать часть премий, которые были выданы по итогам работы за первый квартал года.

Следователи считают, что подозреваемые неоднократно брали «откаты» за премии от сотрудников ведомства и использовали их на личные нужды.

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