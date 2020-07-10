Собянин заявил, что второй волны коронавируса в ближайшее время не будет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время второй волны коронавируса не будет. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я вижу, что мы все-таки пики прошли, никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — сказал Собянин.
В Москве коронавирусом заразились 228 тыс., выздоровели 163 тыс., погибли больше четырех тыс. пациентов.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.
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