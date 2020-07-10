Россия отправила Гвинее гумпомощь для борьбы с коронавирусом

РФ передала Гвинейской Республике для борьбы с коронавирусом аппараты ИВЛ, а также тест-системы для выявления инфекции. Об этом сообщил МИД России.

Специальный рейс Минобороны вылетел в Гвинею из России в пятницу, 10 июля. На борту находится гуманитарная помощь, отправленная для укрепления национального потенциала западноафриканской страны в борьбе с COVID-19.

В ведомстве отметили, что помощь была оказана Гвинее на безвозмездной основе.

Обратным рейсом будет обеспечена транспортировка из Гвинеи и Сьерра-Леоне желающих возвратиться на родину россиян.

Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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