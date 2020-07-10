Синоптики предупредили об аномальной жаре в Московском регионе
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возвращении в Москву и область жары и температурных аномалий, передает ТАСС.
Он отметил, что потепление будет в ближайшие субботу и воскресенье.
«Будет 27–29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов. В общем, вновь возвращение жаркой погоды», — сказал Вильфанд.
По словам синоптика, климатическая норма будет превышена на 3-4 градуса.
Специалист также сообщил, что тепло ожидается даже ночью. При этом аномальная жара спадет уже к середине следующей недели.
В пятницу днем в столичном регионе ожидается 23–25 градусов тепла, заключил метеоролог.