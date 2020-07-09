Минздрав рассчитывает на появление 3-4 вакцин от COVID-19 в РФ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о производстве вакцин от нового типа коронавируса COVID-19 в России. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».

Он выразил надежду на то, что на массовое производство поступят в России 3-4 вакцины.

Министр добавил, что клинические испытания вакцин проходят в штатном режиме. По его словам, идет производство как жидкой, так и лиофилизированной, высушенной вакцины.

Мурашко также подчеркнул, что данных о том, что коронавирусная инфекция приводит к бесплодию пока нет.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тыс. человек.

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