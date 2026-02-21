Размер шрифта
Зеленский обсудил с генсеком НАТО итоги переговоров в Женеве

Зеленский обсудил с Рютте переговоры в Женеве и ситуацию в энергетике
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте недавние переговоры в Женеве, ситуацию в украинской энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы», – написал Зеленский.

Он выразил удовлетворение по поводу того, что взгляды его и Рютте совпадают.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

15 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Киев согласился вновь сесть за стол переговоров из-за давления со стороны американцев и поражений на фронте, добавил он.

Ранее Зеленский захотел размещения европейских войск у передовой в случае остановки огня.
 
