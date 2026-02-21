Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на Олимпиаде

Россиянин Коростелев поздоавил норвежца Клебо с победой в марафоне на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев поздравил норвежца Йоханнеса Клебо с победой в марафоне на Олимпиаде.

Коростелев финишировал пятым и сразу после завершения гонки он подъехал к норвежцу и поздравил его с победой.

Норвежец на Олимпиаде в Италии выиграл шесть гонок из шести. Клебо побил рекорд американского конькобежца Эрика Хайдена, который является пятикратным чемпионом Олимпиады-1980.

21 февраля Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Российский лыжник Савелий Коростелев пришел к финишу пятым. осле восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.



