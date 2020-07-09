Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пандемия оказалась огромным испытанием, и на деле она все еще продолжается.

«Но основные проблемы, ...я надеюсь, мы преодолели», — сказал градоначальник.

Ранее Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве.

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