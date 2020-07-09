Посол: полиция России и Австрии взаимодействуют по делу об убийстве россиянина

Правоохранительные органы России и Австрии установили контакт в связи с расследованием убийства выходца из Чечни, Россия через посольства запрашивает информацию о гражданстве фигурантов дела и статусе пребывания в Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в республике Дмитрия Любинского.

Он отметил, что Россия выразила готовность тесно взаимодействовать с Австрией по этому делу.

5 июля появилась информация, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечалось, что стрелявший также был гражданином РФ. Позже австрийская прокуратура подтвердила, что убитый был уроженцем Чечни, его звали Мартин Бек. По данному делу были задержаны два человека.

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