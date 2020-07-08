В Туле около 13 тысяч жителей остались без света
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В Тульском городском округе почти 80 поселений остались без электричества из-за грозы, пишет ТАСС со ссылкой на местное правительство.
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населенных пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Также сильный ветер повалил около 50 деревьев, повредил крыши домов, линии электропередач и остановки.
Городские службы устраняют последствия непогоды, расчищая дороги и восстанавливая электричество. Работы должны завершиться до утра.
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