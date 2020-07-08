Более 12 млн человек в мире заразились коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 млн человек, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
В общей сложности число зараженных составило 12 010 593. Выздоровевших — 6 951 695. Скончавшихся — 548 057.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Иране за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
— В США выявили около 45 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
— В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 18 тысяч