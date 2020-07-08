В китайской провинции Хубэй при сходе оползня погибли четыре человека

В Китае из-за сошедшего на город Дахэ оползня, вызванного проливными дождями в провинции Хубэй, погибли четыре человека и четыре пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, оползень сошел на город в 4.00 по местному времени. В результате этого под завалами оказались девять человек.

К 20.00 спасателям удалось извлечь пятерых из них, четверо к этому времени уже были мертвы. Выжила 80-летняя женщина, она находится в стабильном состоянии.

В городе в настоящий момент работают медики и спасатели. Информации о масштабах разрушения не поступало.

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