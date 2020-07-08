Собянин надеется, что обучение в московских школах начнется с 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столичные школьники сядут за парты с 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования», — сказал он.

Градоначальник добавил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация позволит начать образовательный процесс как обычно, 1 сентября.

При этом Собянин отметил, что в системе образования необходимо продолжать развивать электронные сервисы и технологии.

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