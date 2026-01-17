Размер шрифта
В Минобороны назвали количество сбитых воздушных целей ВСУ

МО РФ: ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты Нептун и 214 дронов ВСУ
Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) сбили шесть реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

Кроме того, средства ПВО перехватили и ликвидировали 214 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.

До этого в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь ПВО ликвидировали 99 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями морей.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 29 — было сбито над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Курской области.

Кроме того, по четыре БПЛА перехватили над Ростовской и Астраханской областями. Два аппарата сбили над территорией Крыма.

Основная часть беспилотников — 47 единиц — была уничтожена над акваторией Черного моря. Еще один дрон ликвидировали над Азовским морем.

Ранее атаки Украины на танкеры в Черном море назвали «геополитическим саботажем».

