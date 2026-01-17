Размер шрифта
Посол РФ оценил призыв президента Хорватии к США обратить внимание на Шпицберген

Корчунов счел провокационным призыв Милановича к США переключиться на Шпицберген
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Призыв президента Хорватии Зорана Милановича к США переключить свое внимание с Гренландии на Шпицберген является провокацией. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, пишет РИА Новости.

«Данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер», — отметил дипломат.

Он отметил, что позиция хорватского лидера является «очередным свидетельством того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права». По словам Корчунова, государства — члены Североатлантического альянса проявляют это пренебрежение даже по отношению друг к другу.

Как сказал посол, что Москва исходит из важности полного соблюдения положений Договора о Шпицбергене от 1920 года. Данный документ установил суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, при этом предоставил РФ и другим странам — участникам договора право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод.

Гренландия является частью Дании, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к своей стране. В марте 2025 года российский лидер Владимир Путин назвал серьезным план Вашингтона установить контроль над Гренландией.

Ранее в США заявили о неспособности Дании позаботиться о Гренландии.

