В Киеве допустили полное отключение электроэнергии

ТАСС: жители Киева опасаются, что останутся совсем без электричества

Жители Киева опасаются, что отключения света в городе станут круглосуточными. Об этом рассказали ТАСС очевидцы.

По их словам, утвержденные графики подачи энергии не работают — в некоторых районах не было света с 09:30 до 22 часов, несмотря на обещанные украинскими властями схемы «5 часов со светом, 5 часов без». Воды тоже нет, либо напор очень слабый, рассказал один из жителей.

Агентство утверждает, что хуже всего ситуация на окраинах Киева. В частности, в районе Троещины электричество может отсутствовать до 22 часов в сутки. Людям приходится хранить продукты на балконе вместо холодильника. В Борисполе, Броварах, а также на левом берегу Днепра отключения электричества ни раз привели к полному прекращению подачи тепла.

Перебои энергоснабжения в украинской столице парализуют и малый бизнес. Кафе и магазины вынуждены прекращать работу. Предприниматели потерпели огромные убытки, потому что целый день работать на генераторах очень энергозатратно, рассказал очевидец.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал население покинуть город, поскольку он имеет лишь около половины необходимого объема электроэнергии.