Армия

Российские военные начали использовать дрон «Бумеранг» как «летающий громкоговоритель»

ТАСС: российские бойцы сбрасывают листовки на солдат ВСУ с FPV-дрона «Бумеранг»
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие начали применять FPV-дрон «Бумеранг» в зоне специальной военной операции для сброса агитационных листовок и звукового оповещения бойцов ВСУ с призывами добровольно сдаться. Об этом ТАСС сообщил инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин, работающий на запорожском направлении.

По его словам, разработанный в Москве беспилотник показал высокую эффективность по числу вылетов и пораженных целей. Он отметил, что «Бумеранг» является многоцелевым дроном и используется не только для поражения наземных и воздушных объектов. Аппарат также задействуют для доставки провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также для информационно-психологического воздействия на противника.

Инструктор рассказал, что в одном из случаев российские бойцы попытались ослабить моральный дух подразделения ВСУ численностью около 20 человек, удерживавшего укрепленный опорный пункт. Сначала к позициям противника отправили дроны со сброшенными листовками, в которых указывались частоты для связи с целью сдачи в плен. Однако украинские военные, по его словам, не отреагировали на это предложение.

После этого, продолжил Биткоин, к опорному пункту направили «Бумеранг», оснащенный динамиком, работающим от отдельного аккумулятора. С помощью громкоговорителя противнику передали устные призывы покинуть позиции и сложить оружие. Несмотря на это, бойцы ВСУ отказались сдаваться и в дальнейшем были уничтожены.

В завершение инструктор отметил, что считает сдачу в плен единственным разумным выходом в подобных ситуациях.

Ранее на Западе сообщили о новой тактике ВС России.

