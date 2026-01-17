Размер шрифта
В ФРГ призвали вступить в диалог с Путиным для окончания конфликта на Украине

Немецкий депутат Хрупалла: Германия должна вступить в прямой диалог с Путиным
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил председатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалл, его цитирует Die Welt.

» <...> правительство должно, наконец, говорить с Путиным», — сказал политик.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

По его словам, Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией. При этом немецкий канцлер подчеркнул, что говорит эти слова «не потому, что находится на востоке Германии».

Еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин заявлял, что готов к контактам с канцлером ФРГ.

Ранее в России отреагировали на заявление Мерца о восстановлении отношений с Москвой.

