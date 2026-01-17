Размер шрифта
«Это был последний урок»: сыновья Игоря Золотовицкого раскрыли последние слова отца

Сын Золотовицкого Алексей рассказал, что отец преподнес ему урок перед кончиной
Кирилл Зыков/РИА Новости

Сыновья актера Игоря Золотовицкого — Александр и Алексей — рассказали о последних мгновениях жизни отца, вспомнив, что родитель преподал близким свой последний урок на прощание. Об этом сообщает «СтарХит».

Когда, вспомнил Алексей, Игоря Золотовицкого в тяжелом состоянии должны были увезти в реанимацию, к нему подошел врач с вопросом: «Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?»Актер сосредоточенно посмотрел на медика — и ответил всего одним словом: «Во!»

«Мне кажется, это был последний урок, который он дал нам — Саше и мне, маме, Аркаше, Славе, Свете и всем вам», — сказал наследник бывшего ректора Школы-студии МХАТ.

Также Алексей Золотовицкий поблагодарил всех, кто разделил с семьей скорбь и выразил любовь к отцу.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Ранее сообщалось, что Урганта заметили на прощании с Золотовицким. 

