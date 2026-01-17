ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР

ФСБ сорвала нападения на чиновников и полицейских в Хабаровском крае и КБР

ФСБ России совместно со Следственным комитетом предотвратила подготовку террористических актов против представителей органов власти в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в обоих регионах задержали подозреваемых, которые готовили нападения с применением зажигательных средств и самодельных взрывных устройств. В Хабаровском крае правоохранители пресекли действия гражданина одной из стран Центральной Азии 1995 года рождения. По информации ФСБ, он планировал поджог административного здания и действовал по указаниям кураторов, связанных с террористическими организациями.

В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, который готовил покушение на сотрудников полиции в Нальчике. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, 16-летний подросток арестован.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению теракта в составе организованной группы. По версии следствия, в октябре 2025 года подросток, разделяя идеологию запрещенной в России международной террористической организации, записал видеообращение ее лидерам и вступил в ее ряды. В дальнейшем, переписываясь с куратором в мессенджере, он готовил нападение с помощью взрывного устройства и огнестрельного оружия на сотрудников полиции.

Следствие установило, что для подготовки преступления юноша приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельной бомбы. Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

