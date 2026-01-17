Размер шрифта
Легенда сборной России пробежал марафон в одном из самых холодных мест планеты

Экс-футболист Смертин финишировал экстремальный марафон «Полюс холода»
Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в 50 лет финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе. Об этом рассказал сам футболист в своем Telegram-канале.

«50 км в 50 лет — в одном из самых холодных мест планеты. Мой результат: 4:45. Первое место в своей возрастной категории. В условиях мороза — считаю итог достойный. Этот старт для меня — не рекорд сезона. Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей», — поделился он.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее 37-летний Артем Дзюба раскрыл мотивацию продолжать карьеру.

