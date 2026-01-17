Девушки устроили побоище в подъезде уфимского дома, сломали лифт и попали на видео

В Уфе во время праздника две девушки устроили побоище в подъезде дома и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

Инцидент произошел в ночь на 17 января на 11 этаже дома на улице Машинистов в квартале «Сидней». Во время шумного праздника две девушки начали драку прямо в подъезде. Находившийся рядом молодой человек пытался их разнять, но мероприятие не увенчалось успехом. Потасовка постепенно переместилась в лифт и попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате случившегося подъемник оказался сломан. Теперь всем жителям этого подъезда до завершения ремонта придется пользоваться лестницей.

До этого воронежские подростки жестоко избили мужчину в подъезде, вытащили его на улицу полуголым и попали на видео. Предварительно, судя по разговорам на видеозаписи, причиной нападения стало обвинение мужчины в том, что он якобы домогался 14-летней сестры одного из нападавших.

Ранее мужчина избил знакомую в подъезде и силой затащил в квартиру в Уфе.