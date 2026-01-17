Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Девушки устроили побоище в подъезде уфимского дома, сломали лифт и попали на видео

В Уфе девушки устроили побоище в подъезде дома и сломали лифт 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27643411_rnd_2",
    "video_id": "record::56a28399-b371-4822-a11a-b4fb20a58376"
}

В Уфе во время праздника две девушки устроили побоище в подъезде дома и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

Инцидент произошел в ночь на 17 января на 11 этаже дома на улице Машинистов в квартале «Сидней». Во время шумного праздника две девушки начали драку прямо в подъезде. Находившийся рядом молодой человек пытался их разнять, но мероприятие не увенчалось успехом. Потасовка постепенно переместилась в лифт и попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате случившегося подъемник оказался сломан. Теперь всем жителям этого подъезда до завершения ремонта придется пользоваться лестницей.

До этого воронежские подростки жестоко избили мужчину в подъезде, вытащили его на улицу полуголым и попали на видео. Предварительно, судя по разговорам на видеозаписи, причиной нападения стало обвинение мужчины в том, что он якобы домогался 14-летней сестры одного из нападавших.

Ранее мужчина избил знакомую в подъезде и силой затащил в квартиру в Уфе.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+