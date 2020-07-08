«Талибан»* взял на себя ответственность за атаки в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)взяло на себя ответственность за две атаки в Афганистане, в результате которых погибли шесть человек и 20 пострадали. Об этом информирует телеканал 1TV.

Первая атака была совершена в среду утром, 8 июля. Боевики напали на полицейский участок в провинции Кандагар, погибли трое сотрудников полиции, еще 20 человек получили различные травмы.

Вторая атака произошла в этот же день в провинции Газни. Погибли глава полиции округа Дех Як и еще двое силовиков.

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