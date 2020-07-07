В России выявили 6 368 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 6 368 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram.

Новые случаи были зафиксированы в 82 регионах страны. Кроме того, за прошедший день от COVID-19 умерли 198 человек, выздоровел 9 551 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 694 230. За все время с начала пандемии зафиксировано 10 494 летальных исхода, вылечились 463 880 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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