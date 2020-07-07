В Петербурге на территории бизнес-центра загорелись автомобили

Автомобильная цистерна и несколько машин загорелись в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» на площади около 400 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Сообщение о возгорании поступило в 00:37, в Невском районе Санкт-Петербурга по ул. Книпович, дом 9 (БЦ «Торгбыттранс»). По прибытии на территории обнаружилось горение автомобильной цистерны (объем 12 куб. м.). Площадь пожара 400 кв. метров», — сообщили спасатели.

В ведомстве отметили, что угроза дальнейшего распространения огня сохраняется. В тушении участвуют почти 50 человек и более десятка единиц техники.

По предварительной информации, никто не пострадал.