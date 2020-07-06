Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.

В частности, водным объектам причинен вред на сумму 147,05 млрд рублей, почвам – на сумму 738,6 млн рублей, указано в сообщении ведомства. Таким образом, общий ущерб составляет 147,8 млрд рублей.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спасатели собрали основную массу разлившегося топлива под Норильском

— Правительство одобрило поправки, направленные на борьбу с разливами нефтепродуктов

— Спасатели не обнаружили пленки на воде в месте разлива топлива под Норильском