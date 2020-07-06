Роспотребнадзор ведет работу по снижению рисков завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор ведет постоянную работу по недопущению завоза бубонной чумы на территорию России, а также следит за ситуацией в соседних странах, где распространилась болезнь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что постоянные наблюдения ведутся за природными очагами чумы на приграничных территориях с Монголией и Китаем.

Проводятся эпизоотологический мониторинг, иммунизация населения, дератизация и дезинсекция.

Ранее власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциальной угрозой возникновения локальных вспышек чумы после поступления пациента с симптомами, похожими на заболевание бубонной чумой.

Автономный район Внутренняя Монголия в КНР граничит с Монголией, где ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой и подозрении на заболевание.

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