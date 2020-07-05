Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в автономном районе Китая Внутренняя Монголия, сообщает агентство «Синьхуа».

Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен после поступления в больницу города Баян-Нур пациента с подозрением на бубонную чуму, указано в сообщении. Отмечается, что в настоящее время существует опасность распространения чумы среди населения.

Ранее вспышка бубонной чумы была зафиксирована на западе Монголии, которая находится на границе с Россией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы

— Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии