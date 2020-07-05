В Индонезии за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек — 82 пациента, пишет минздрав страны.

Отмечается, что заразились почти 64 тысячи, скончались больше трех тысяч, вылечились 29 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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