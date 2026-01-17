Размер шрифта
Херсонская область частично обесточена по неустановленной причине

В шести округах Херсонской области приостановлена подача электричества
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В шести округах Херсонской области приостановлена подача электричества, сообщил ТАСС пресс-секретарь глава региона Владимир Василенко.

Он отметил, что причина выясняется.

Утром в субботу, 17 января, стало известно о перебоях с электроснабжением в северо-западной части Запорожской области. На поврежденных из-за ударов Вооруженных сил Украины объектах электросетевого хозяйства начали проводить восстановительные работы. А в городе Бердянске отремонтировали системы теплоснабжения.

Кроме того, сотрудники аварийных служб в круглосуточном режиме осуществляли консервацию систем, чтобы предотвратить размораживание труб. На этом фоне глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в здания постепенно возвращается отопление. Однако для «полного выхода на режим» и равномерного прогрева всех помещений может потребоваться некоторое время.

Ранее жители региона России пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.

