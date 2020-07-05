Посольство РФ проверяет информацию об убийстве россиянина под Веной

Посольство России в Австрии проверяет информацию об убийстве россиянина под Веной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в диппредставительство не получало обращений в связи с произошедшим.

«Проверяем информацию», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что просителя убежища из России в Австрии застрелили под Веной. Отмечается, что стрелявший также был гражданином РФ.

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