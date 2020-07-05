В Москве зафиксировали 650 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 650 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram.

Всего в Москве зафиксировано 224 860 случаев, выздоровели 157 020, умерли 3 953 человека.

Доля выздоровевших с 1 апреля по 5 июля составляет 70%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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