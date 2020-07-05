Шесть человек пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в Баку

В пожаре на фабрике по производству красок в Баку пострадали шесть человек, возгорание уже локализовано. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МЧС Азербайджана Этибара Мирзяева.

По его словам, пожар был локализован на площади около 3 тысяч кв. м.

Как отметил замглавы ведомства, угроза его распространения отсутствует.

«Во время пожара пострадали шесть человек, пятеро из которых пожарники», — сказал Мирзяев.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 июля, на фабрике по производству красок в Баку начался пожар.

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