Шесть человек пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в Баку
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В пожаре на фабрике по производству красок в Баку пострадали шесть человек, возгорание уже локализовано. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МЧС Азербайджана Этибара Мирзяева.
По его словам, пожар был локализован на площади около 3 тысяч кв. м.
Как отметил замглавы ведомства, угроза его распространения отсутствует.
«Во время пожара пострадали шесть человек, пятеро из которых пожарники», — сказал Мирзяев.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 июля, на фабрике по производству красок в Баку начался пожар.
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