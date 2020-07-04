Американец поставил рекорд, съев 75 хот-догов за 10 минут

Американец Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» побил свой же мировой рекорд в соревновании по поеданию хот-догов, передает телеканал ESPN.

По данным телеканала, Честнат проглотил за 10 минут 75 хот-догов.

Прошлый рекорд был установлен Честнатом в 2018 году, тогда он съел 74 хот-дога.

Ранее сообщалось, что американка Мики Судо установила новый рекорд по поеданию хот-догов среди женщин, проглотив 48 с половиной хот-догов за 10 минут.

Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов.

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