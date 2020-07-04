Пациент московской больницы забил до смерти ходунками соседа по палате

На севере Москвы пациент больницы забил до смерти ходунками соседа по палате. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на представителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Оба пациента лечились от онкологических заболеваний. По словам Ивановой, мужчина 1946 года рождения 3 июля нанес множество ударов ходунками соседу по палате.

Несмотря на медицинскую помощь, пострадавший скончался. Подозреваемого отправили под домашний арест.

В настоящее время СК завел уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве мужчина убил костылем соседа по больничной палате