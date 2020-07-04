Фабрика по производству краски загорелась в Баку
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На фабрике по производству краски в Баку вечером в субботу, 4 июля, начался пожар. Об этом сообщили РИА «Новости» очевидцы и МЧС Азербайджана.
По словам очевидцев, огонь окутал здание. Также в МЧС уточнили, что на место выехали пожарные расчеты.
«Пожар вспыхнул на фабрике по производству краски «Собсан», — уточнили в МЧС.
Других подробностей случившегося и данных о возможных пострадавших и жертвах не поступало.
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