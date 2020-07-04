Более 212 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки коронавирус был выявлен у 212 тыс. человек по всему миру.

Помимо этого, число умерших после заражения инфекцией увеличилось на пять тыс. человек.

Таким образом, всего с начала пандемии заболели более 10,9 млн человек, число летальных случаев превысило отметку в 520 тыс.

Стоит отметить, что ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти стран.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В России за минувшие сутки выявили 6 632 новых случая коронавируса. Всего в стране зафиксировано 674 515 случаев COVID-19, выздоровели 446 879 пациентов, умерли — 10 027.

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