Кириенко: Россия показала нравственное лидерство в период пандемии

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что во время пандемии COVID-19 Россия показала морально-нравственное лидерство, передает РИА «Новости».

Кириенко пояснил, что в самом начале пандемии при выборе, что спасать: жизни или экономику, наша страна обозначила главной ценностью спасение жизней людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа, добавил Кириенко.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 520 тыс. человек.

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