Вспышка COVID-19 произошла в монастыре под Тирасполем

Вспышка коронавируса зафиксирована в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре в селе Кицканы под Тирасполем, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

По данным оперштаба, уже выявлено 11 заболевших от 33 до 84 лет.

Уточняется, что все инфицированные пройдут курс противовирусной и антибактериальной терапии в карантинных госпиталях.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 520 тыс. человек.

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