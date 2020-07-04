Полиция Италии раскрыла сеть распространителей детской порнографии

Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии, передает журнал Istoé.

По данным издания, запрещенные материалы распространялись через «известный мессенджер».

В государственной полиции Италии рассказали, что удалось раскрыть никнеймы участников сети, что позволило провести обыски у 50 человек по всей стране. Три человека были взяты под арест. По информации местных СМИ, операция прошла в 15 из 20 регионах страны.

Сотрудниками МВД по борьбе с киберпреступлениями были изъяты несколько тысяч файлов с порнографическим содержанием.

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