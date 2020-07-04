Три человека задержаны по делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции

Полиция задержала троих подозреваемых по делу о взрыве на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, задержаны руководитель и два начальника предприятия. Сейчас они дают показания.

3 июля на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции прогремели несколько взрывов. В результате погибли четыре человека, еще 114 пострадали. Взрывы были слышны в радиусе 50 км от места происшествия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

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