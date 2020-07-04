В России выявили 6 632 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 6 632 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram.

Кроме того, за прошедший день врачи вылечили 8 986 жителей России. Число летальных исходов увеличилось на 168.

Всего в стране зафиксировано 674 515 случаев COVID-19, выздоровели 446 879 пациентов, умерли 10 027.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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