Самый высокий уровень опасности объявлен в Японии из-за дождей
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Из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий пятый уровень погодной опасности, сообщает NHK.
Предупреждение о необходимости эвакуации вынесено для жителей 16 муниципалитетов в Кумамото и 4 в Кагосиме, указано в сообщении.
Кроме того, в некоторых районах Кумамото, Кагосима, Миядзаки и Сидзуока действует оповещение об оползнях.
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