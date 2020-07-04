Самый высокий уровень опасности объявлен в Японии из-за дождей

Из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий пятый уровень погодной опасности, сообщает NHK.

Предупреждение о необходимости эвакуации вынесено для жителей 16 муниципалитетов в Кумамото и 4 в Кагосиме, указано в сообщении.

Кроме того, в некоторых районах Кумамото, Кагосима, Миядзаки и Сидзуока действует оповещение об оползнях.

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