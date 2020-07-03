Под Псковом отец и сын оборудовали на участке нарколабораторию
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Под Псковом отец и сын на своем участке оборудовали нарколабораторию для производства кокаина, пишет РЕН.
Отмечается, что оборудование и все необходимые ингредиенты находились на кухне.
Позже лабораторию обнаружили полицейские. По данным следствия, отец и сын могли производить до 20 кг наркотика в неделю. В доме также находилось огнестрельное оружие.
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