Под Псковом отец и сын оборудовали на участке нарколабораторию

Под Псковом отец и сын на своем участке оборудовали нарколабораторию для производства кокаина, пишет РЕН.

Отмечается, что оборудование и все необходимые ингредиенты находились на кухне.

Позже лабораторию обнаружили полицейские. По данным следствия, отец и сын могли производить до 20 кг наркотика в неделю. В доме также находилось огнестрельное оружие.

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