Под Псковом отец и сын оборудовали на участке нарколабораторию

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Под Псковом отец и сын на своем участке оборудовали нарколабораторию для производства кокаина, пишет РЕН.

Отмечается, что оборудование и все необходимые ингредиенты находились на кухне.

Позже лабораторию обнаружили полицейские. По данным следствия, отец и сын могли производить до 20 кг наркотика в неделю. В доме также находилось огнестрельное оружие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Под Челябинском в тюрьму пытались передать тушенку с наркотиками

Деятельность нарколаборатории пресекли в Приморье

ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве