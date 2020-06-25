Под Челябинском в тюрьму пытались передать тушенку с наркотиками

В Челябинской области работники колонии № 2 обнаружили посылку с тушенкой, в которой были наркотики, пишет управление ФСИН по области.

Отмечается, что посылку принесла женщина. Сотрудники заподозрили неладное, потому что вес двух банок отличался от остальных. В консервах оказались свертки с неизвестным веществом. Анализ показал, что это синтетический наркотик мефедрон.

Следователи возбудили уголовное дело. Организаторам «передачки» грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

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