Россияне стали вдвое чаще выбирать для отпуска базы отдыха

В июне россияне в два раза чаще интересовались поездками на базы отдыха и в санатории на фоне запрета на полеты за границу. Об этом «Газете.Ru» рассказали в геосервисе 2ГИС.

За последнюю неделю июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз. По сравнению с аналогичным периодом мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз, прирост составил 107%.

Резкий всплеск интереса к базам отдыха связан с ослаблением ограничительных мер и началом работы санаториев после карантина, подчеркивается в исследовании.

В пятерку крупнейших городов России по росту интереса к базам отдыха вошли Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж. В этих городах поиск санаториев увеличился почти в 3 раза.

В 3,5 раза число таких запросов выросло в Махачкале, Астрахани, Краснодаре, Саратове и Иркутске. В Грозном, Таганроге, Улан-Удэ, Горно-Алтайске и Пскове интерес к базам отдыха вырос в среднем более чем в 5 раз.

С 1 июля в России начался массовый туристический сезон. В большинстве регионов уже не нужна справка при заселении в отели или санатории, однако продолжают действовать общие правила безопасности.

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